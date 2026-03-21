ダンスボーカルグループ「原因は自分にある。」の長野凌大（22）が21日、大阪市内で初主演映画「361−White and Black−」（大山晃一郎監督）の舞台あいさつに登壇した。トラウマを抱えるオンライン囲碁のチャンピオン・上条眞人と幼なじみの棋士たちとの隠された秘密を描く。主人公の眞人を演じた長野はに「初めての主演映画で、僕自身もいろいろな経験をさせてもらった。うれしい出会いがたくさんあった」と振り返った。囲碁の