２０２２年北京五輪フィギュアスケート女子でドーピング違反が発覚し４年間の出場停止処分を受けたカミラ・ワリエワ（１９＝ロシア）が本格復帰し、?皇帝?エフゲニー・プルシェンコ氏の妻ヤナ・ルドコフスカヤ氏が現在の状態を絶賛した。ワリエワは昨年末で出場停止期間が終わり、２０３０年フランス・アルプス地域で行われる五輪に向けて本格的に競技復帰。２１、２２日に行われるロシア最高峰の大会「チャンネルワンカップ」