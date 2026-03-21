昨年１１月に「腰椎椎間板ヘルニア手術」を受けてリハビリを続けてきたソフトバンク・中村晃外野手（３６）が２１日、一軍に合流した。同日の広島とのオープン戦（みずほペイペイ）では５回から途中出場すると、８回の第２打席では中前打を放った。一塁守備にも就き、そつなくプレーをこなした中村晃。小久保監督からは代打としての役割を期待されており、この日も「代打をイメージしていっているので」と打席では積極的にスイ