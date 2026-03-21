お笑いタレントのキンタロー。（４４）が２１日に都内で行われた「美少女図鑑ＡＷＡＲＤ２０２６最終審査・授賞式」に出席した。キンタロー。は、フリーペーパー「沖縄美少女図鑑」から芸能界に羽ばたいた女優の二階堂ふみのものまねで登場。運営が二階堂本人、所属事務所から許可を取った上での出演であることを確認すると「うれしいです。やっぱりふみは太っ腹」と手をたたいた。約４５００名の応募者のなかから、福島県