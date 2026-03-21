お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政と嶋佐和也が２１日放送の「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（ＴＯＫＹＯＭＸ）に出演。Ｍ―１至上主義の若手に物申した。「いまのお笑い・テレビ業界に物申したいことは？」と問われた嶋佐は「ちょっとＭ―１盛り上がり過ぎ」と警鐘を鳴らした。嶋佐が「ちょっと心配です。盛り上がり過ぎて。これが弾けた時に」と話すと屋敷も「たしかになぁ〜」と理解を示した。嶋佐は「僕らの時