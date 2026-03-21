巨人・阿部慎之助監督（４７）は２１日に、楽天とのオープン戦（東京ドーム）で「１番・左翼」で先発出場し、初回から先制ソロを放ったトレイ・キャベッジ外野手（２８）の開幕１番起用の可能性を示唆した。キャベッジは初回に相手先発・滝中が３球目に投じた１４１キロの高め直球を強振。右翼スタンドに先制ソロを叩き込んだ。試合後に報道陣の取材に応じた背番号１３は「甘く入ったボールを完璧にとらえることができたとい