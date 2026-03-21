バスタイムは自分をいたわる大切なひととき。女性のリズムを整える癒しの香りのバスソルトや、やさしい成分のフェミニンなソープで心地よく整えて。インバス、アウトバスで使用できるケアアイテムをご紹介。インバスケア? エストール オイルインバスソルト自分をいたわるひとときで心身をほぐして婦人科学発想のセルフケアブランドによる、お風呂で始めるフェムケア。幸せホルモンに着目した植物エキスで女性のリズムを整えながら