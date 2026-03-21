おうち時間をもっと可愛く、自分らしく楽しみたい方にぴったり♡Angel Heartから、韓国発の人気キャラクター・エスターバニーとの特別なコラボアイテムが登場しました。ルームウェアとミニ目覚まし時計がセットになった、ときめきたっぷりのラインナップは、毎日に小さな幸せをプラスしてくれるはず。頑張る自分へのご褒美にもおすすめです♪ ときめきを詰め込んだセット内容 本コラボは、ル