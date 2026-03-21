韓国の自動車部品工場で起きた大規模な火事で、これまでに11人の死亡が確認されました。依然3人の行方が分かっていません。【映像】火災現場の様子きのう午後、韓国中部・大田市の自動車部品工場で起きた火事では勤務中だったとみられる14人と連絡がつかない状態となっていました。消防はこのうち11人の死亡を確認したと明らかにし、残る3人の捜索を続けています。このほか50人以上が重軽傷を負っています。工場の中にはお