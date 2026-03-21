男子シンクロ板飛び込み優勝した須山晴貴（奥）、伊熊扇李組の演技＝東京アクアティクスセンター飛び込みの翼ジャパン・カップ第3日は21日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）の代表選考会を兼ねて東京アクアティクスセンターで行われ、男子シンクロ板飛び込みで須山晴貴（NSP宇都宮）伊熊扇李（日体大）組が382.83点で制し、日本水連の選考基準を満たして代表入りを確実にした。女子3メートル板飛び込みは榎本遼香（栃木ト