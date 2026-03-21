さいたま市で複数の住宅が燃える火事があり、火元の家に住む高齢女性と連絡が取れていません。【映像】火災現場の様子山崎光大実況「さいたま市南区です。住宅の屋根から激しく炎が噴き出しています」午後3時前、さいたま市南区白幡で「台所から煙が出ている」と119番通報がありました。警察などによりますと、2階建て住宅から火が出て、隣接する複数の住宅に延焼しました。ポンプ車など18台が出動し、消火活動が続けられて