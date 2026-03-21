「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）西前頭１５枚目の御嶽海（３３）＝出羽海＝が東前頭８枚目の宇良（３３）＝木瀬＝を破って勝ち越しを決めた。すくい投げで宇良を完全に裏返したが、ブリッジのような形で腕をがっちりとつかまれた。最後は宇良のおでこを左ではじくように、土俵に落とした。取り組み後、腕を絡められたことについて「彼女じゃないんだから」と語った御嶽海。千秋楽を前に勝ち越