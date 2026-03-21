「はい、こちらお客様相談室です。はい、はい。すみません、わかりませんでした。ｶﾞﾁｬ」【写真】「わかりま千円」タビーくんのとぼけ顔が爆笑必至そんなアテレコが添えられた愛犬の写真が、爆笑を誘っています。注目を集めているのは、コーギーの「タビー」くん（1歳・男の子）。飼い主さんと、釣り竿風のおもちゃで遊んでいるところを撮影した一枚です。先端におもちゃが付いた紐を両前足でしっかり押さえながら、上目遣いでいた