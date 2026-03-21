南東北にある温泉は、風情ある温泉街や山あいの静かな湯など、個性豊かな魅力を持っています。特に名湯百選に名を連ねる温泉は、温泉好きからも注目される存在です。All About ニュース編集部は3月5〜6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「名湯百選」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「名湯百選の中で、好き＆行ってみたい南東北の温泉」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果を見