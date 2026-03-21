2月の動画生成AI（人工知能）「Seedance2．0」の発表を契機に、中国映像業界におけるAI活用が急速に拡大している。映画やアニメ、ショートドラマといった多様なコンテンツがAI生成技術によって一気に登場し、「映像のAI時代」の到来を印象付けた。こうした流れの中で注目を集めたのが、AIショートドラマ「霍去病」だ。「48時間・3000元（約6万9000円）で制作し、再生回数5億回を突破」という情報がネット上で拡散され、大きな話題