秋山黄色が、全国11カ所を巡るライブツアー10月より開催する。 （関連：秋山黄色、“自分との対バン”で示した歌う意義観客一人ひとりと心重ねた『BUG SESSION』） 3月20日より、本ツアーチケットの『秋山黄色の裏垢』会員先行（抽選）を受付中。ツアータイトル、キービジュアルは後日発表となる。 また、自身5枚目のアルバム『Magic if』の発売日である3月11日から敢行していた『秋山黄色