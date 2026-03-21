きょう（21日）午前、群馬県の山林で火事があり、現在も延焼中です。消防などが消火にあたっていて、県は自衛隊に災害派遣を要請しました。警察や消防によりますと、午前11時半ごろ、群馬県の上野村を行楽で訪れていた人から、「林から火が見える」と119番通報がありました。火は通報のあった場所から西側の斜面に広がっていて、これまでにおよそ2ヘクタールの範囲で延焼が確認されているということです。住民らの被害は確認されて