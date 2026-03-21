ボートレース尼崎の4日間開催「BTS鳥取開設14周年記念鳥取市長杯」が、22日に開幕する。着々とA1復帰を進めている。竹井貴史（34＝福岡）は前期、出走回数不足でA2ながら、今期はここまで勝率7.62。2025年前期に記録したキャリアハイの7.11更新が狙える絶好調モードだ。しかも優勝回数は今期4で、今年に入ってからも2月18日の桐生で2コース差し、続く5日の徳山ではイン逃げで優勝を決めた。「前節は乗り心地がこなかった