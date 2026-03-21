ソフトバンクは２１日、広島とのオープン戦（みずほペイペイ）に５―７で逆転負けを喫した。試合後、小久保裕紀監督（５４）は中継ぎ陣を見直すことを語った。この日は救援陣が手痛い失点を喫した。４回、２番手として登板した伊藤は安打と四球で一死一、二塁とするとファビアンに３ランを被弾。ここまでオープン戦４試合を無失点に抑えてきただけに悔しい結果となった。６回には３月上旬からアピールを続けてきたドラフト２