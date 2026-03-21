ボートレース徳山の「サンケイスポーツ杯争奪戦」は２１日、予選２日目が行われた。山一鉄也（５８＝福岡）は１、５コースから１、４着。「出足は普通より少しいいくらい。伸びはいい人にはやられる。でも、このエンジンにしてはいいかな。ボートもエンジンも悪いしね。伸びが気になるので、チルトを跳ねて調整する」。エンジン、ボートはともに２連対率２２％と平凡だが、何とか戦える舟足だ。前節の若松で２０２０年１月び