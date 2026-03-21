ボートレース福岡の「九州プロレス杯」が２２日、初日を迎える。山田哲也（４３＝東京）が手にした６０号機は初下ろしから３節目の出番となる。「周りと一緒くらいはあるし、気になるところはなかった。全部が普通くらい」とまずまずの様子。一方で「足に特徴がないのでペラは叩くか悩む」と思案顔。当地は２０２０年１１月の周年以来の登場。「もっと早く走りたかった（笑い）。福岡はＳＧでも優出しているし、連続優勝もし