ノアの２１日の京都大会で、ＧＨＣタッグ王座取りに失敗した征矢学（４１）が、近藤修司（４８）に?三くだり半?を突きつけられた。征矢と近藤は２０日の神戸大会で、内藤哲也とＢＵＳＨＩが持つＧＨＣタッグ王座に挑戦。試合は白熱の攻防になったが、最後は近藤が内藤のデスティーノに沈み、王座奪取とはならなかった。激闘から一夜明け、征矢と近藤は丸藤正道を加えた６人タッグ戦に出場し「ＴＥＡＭ２０００Ｘ」の政岡