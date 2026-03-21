大相撲春場所１４日目（２１日、大阪府立体育会館）、横綱豊昇龍（２６＝立浪）が大関琴桜（２８＝佐渡ヶ嶽）に屈して痛恨の４敗目。またしても、横綱初優勝を逃した。目の前で首位の関脇霧島（２９＝音羽山）が２敗目を喫し、優勝を決められず。豊昇龍は勝てば千秋楽に逆転Ｖの望みがつながる中で結びの一番を迎えた。しかし、琴桜にもろ差しを許して寄られると、最後は外掛けで土俵にあおむけに。霧島の優勝を?アシスト?する