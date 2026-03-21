◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が５回３安打無失点、６奪三振の好投で開幕ローテーション入りを決めた。オープン戦は４試合で計１６イニングを０封。井上一樹監督は「二重丸です」とローテ入りを明言し、開幕カードでの起用まで「そういう方向で」と予告した。２８日か２９日の広島戦（マツダ）で、チームのルーキーで一番乗りのデビューが濃厚と