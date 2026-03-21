◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人の浦田俊輔内野手（２３）が２１日、２安打を放ち開幕スタメンに向けてアピールした。「８番・二塁」で先発出場。１―０の２回１死一塁、第１打席で右前安打を放つと、３―０の６回無死、第３打席で中前安打を放った。オープン戦の打率は３割８厘に上昇した。二塁手のレギュラーだった吉川が両股関節を手術しリハビリ中で不在の中、二塁手候補としてキャンプから存在