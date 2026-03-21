全日本プロレス２１日の群馬・安中大会で安齊勇馬（２６）が地元凱旋勝利を収めた。全日本プロレスが安中市で大会を行うのは、１９８３年１月以来４３年ぶり。安中市出身の安齊はこの日のメインイベントで本田竜輝、青柳亮生と組んで、宮原健斗、鈴木秀樹、ライジングＨＡＹＡＴＯ組と６人タッグマッチで激突した。地元の大コールに押された安齊だったが、敵軍のラフ殺法を前に苦戦。宮原、鈴木からサミング攻撃、急所攻撃を