◆オープン戦ヤクルト４―３日本ハム（２１日・エスコンフィールド）日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、オープン戦最終戦となる２２日のヤクルト戦（エスコン）に合流することを、新庄剛志監督が明言した。清宮幸はキャンプ中盤に右肘を痛め、２月２１日に右肘関節炎と診断されていた。また万波は打撃の状態が上がらず、ファームで調整していた。清宮幸は５試合で１５打数５安打３本塁打、万波も５試合で１９打