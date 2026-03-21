人気タレントの野々村真さんと俊恵さん夫妻の長女で、モデルの香音さん（24）が2026年3月14日、自身のインスタグラムを更新。白いミニ丈ワンピ姿を披露した。「TGC2026SSありがとうございました」香音さんは、「TGC2026SSありがとうございました」といい、白いミニ丈ワンピを着こなす姿や、ピンクのトップスと黒いミニスカを合わせたコーデを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、白いミニ丈のワンピースを着用。階段に