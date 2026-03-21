日米首脳会談で高市総理は、北朝鮮の拉致問題をめぐり、「トランプ大統領から即時解決に向けての全面的な支持を得た」としています。 鹿児島の拉致被害者家族からは期待の声が聞かれました。 日米首脳会談などの日程を終えた高市総理は21日、アメリカを出発しました。会談で高市総理は、北朝鮮の拉致問題をめぐり、「金正恩総書記と直接会う気持ちが非常に強い」と伝え、トランプ大統領からは「即時解決に向けての全面的な支持