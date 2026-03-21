春の霧島路を歩く「龍馬ハネムーンウォークin霧島」が21日、霧島市で開かれました。 「龍馬ハネムーンウォークin霧島」は、幕末の1866年に坂本龍馬と妻のお龍が日本で最初とされる新婚旅行で訪れた霧島を歩くイベントです。 30回目の今年は、霧島神水峡など自然を満喫できる16キロと、湯けむりが上がる霧島温泉郷などを巡る11キロの2つのコースに、県内外からあわせておよそ1300人が参加しました