◇オープン戦巨人3―0楽天（2026年3月21日東京D）巨人のスペンサー・ハワード投手が開幕ローテーション入りを決めた。古巣の楽天打線を5回3安打無失点に封じ「良かった。85球まで投げられましたし、バテることなく球数を投げられたので良かった」と振り返った。直球は最速151キロで、3回2失点（自責点1）だった14日の日本ハム戦から修正。変化球も全球種を両コーナーに操った。試合後、阿部監督は次回登板は1週間後？と