男性7人組「原因は自分にある。」の長野凌大（22）が21日、大阪市内で初主演映画「361―WHITEANDBLACK」（監督大山晃一郎）の舞台あいさつを共演の元東方神起、パク・ユチョン（39）とともに行った。同作は囲碁の世界を舞台に、あるトラウマを抱えるオンライン囲碁のチャンピオンと、幼なじみの棋士たちとの隠された秘密を描いた人間ドラマ。衣装合わせの時に、囲碁の先生について勉強を始めたという長野だが「ルールか