テレビ東京で21日、『あさこ・梨乃の５万円旅絶景の瀬戸内うまい酒に乾杯SP山口広島』（後6：30）が放送された。物価高の影響で、予算を巡るルールが従来から変更された。【写真集カット】過去最大露出！大人の色気ダダ漏れの前田敦子今回は、いとうあさこ、かたせ梨乃に加え、ゲストに前田敦子を迎えて山口、広島を巡る旅が放送された。番組の序盤、予算が3人のもとに手渡されると、その金額はタイトルにもなっている5万円