日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）が21日に放送され、人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」で巨人のドラフト3位ルーキー左腕・山城京平投手（22＝亜細亜大）の“大物”ぶりが明らかになった。この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」で、今回はその後編。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。すると、戸郷翔征投手（25）から山城に関する有力情報のタレコミが。「