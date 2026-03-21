新潟市出身の元女子プロレスラー里村明衣子さん。スターになりたいという夢を抱き、長くリングで戦い続けてきた里村さんは去年現役を引退し、団体の経営者となっています。リングを降りた今もなお「夢」を力に輝き続けています。 里村さんに“ある映像”を見てもらう 新潟市に里帰りしていた里村明衣子さんに、“ある映像”をみてもらいました。当時中学3年生だった里村さん。夢を追いかけはじめた頃の取材映像で