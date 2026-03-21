日本サッカー協会(JFA)は21日、AFC U20女子アジアカップタイ2026に臨むU-20日本女子代表の選手変更を発表した。GK坂田湖琳(アルビレックス新潟レディース)が怪我のため不参加となり、代わってGK名和咲香(セレッソ大阪ヤンマーレディース)が招集される。タイ開催の同大会は4月1日に開幕。日本はグループCに入り、4月2日の第1戦でU-20インド女子代表、4月5日の第2戦でU-20チャイニーズ・タイペイ女子代表、4月8日の第3戦でU-20