3月20日（現地時間19日）から、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメントの1回戦が各地で行われ、「NBAドラフト2026」上位候補の選手たちが活躍した。 イーストリージョンでは、第1シードのデューク大学がシエナ大学（第16シード）と対戦。元NBA選手のカルロス・ブーザー（元シカゴ・ブルズほか）を父に持つ双子の兄弟、キャメロン・ブーザーとケイデン・ブ