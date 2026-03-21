アメリカに実在した卓球選手マーティ・リーズマンの自伝をヒントにしたオリジナル作品、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』。1950年代のニューヨークなどを舞台に、口八丁手八丁で貪欲にステータスを掴もうとする一人の男を、人気絶頂にあるティモシー・シャラメが演じる映画だ。先日の第98回アカデミー賞では、作品賞、監督賞、主演男優賞を含む9部門にノミネ