川沿いの桜並木などが楽しめる遊覧船の運航が愛知県岡崎市で21日から始まりました。 【写真を見る】船から「乙川」沿いの桜並木などを堪能 遊覧船の運航始まる 4月5日まで 愛知・岡崎市 この遊覧船は、岡崎市の中心部を流れる乙川や岡崎城周辺の、約800本の桜を船の上から楽しんでもらおうと、毎年この時期に運航しています。 船は30分かけて、乙川と、岡崎城のそばを流れる伊賀川を巡ります。 （西尾から訪れた観光客）「水辺