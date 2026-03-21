“ピン芸日本一決定戦”『Indeed R-1グランプリ2026』（カンテレ・フジテレビ系）が、21日に放送（後6：30）。4番手で登場したななまがり初瀬は「言い切る男」ネタを披露した。【動画】“言い切る男”ななまがり初瀬、しんやとキャラ被り疑惑で一触即発ポルノグラフィティが2001年に発売した楽曲「ミュージック・アワー」の歌詞の一節にもある「恋するウサギちゃん」から寄せられた“質問”にも「ドーパミン！」と言い切るなど