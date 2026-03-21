かつて日本でも活躍した“鏡に愛されし”美女レスラーが、圧巻プロポーションを見せつける自撮りショットを大量投稿。ファンを虜にさせている。【画像】美女レスラー、圧巻ビジュアル自撮りを“大量投稿”WWE女子スーパースターのブレイク・モンローが20日、自身のインスタグラムを更新。鏡越しに撮影された自撮りショットを大量投稿した。公開された写真では、スタッズが散りばめられた黒のセクシーな衣装に身を包んだブレ