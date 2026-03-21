巨人・泉口友汰内野手が14日の日本ハムとのオープン戦以来出場した。「3番・遊撃」で出場し2打数無安打の1四球だったが「問題ないです、大丈夫です」と笑顔で振り返った。14日を最後にコンディション面を考慮して欠場が続いていたが「僕は行けるって感じだったんですけど、オープン戦だし、ここで大きいケガにつながってもダメなのでお休みをいただきました」と説明。「今日の感じだとしっかりボールは見えてたんで問題はなか