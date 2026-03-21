3月20日、女優の出口夏希が自身のXを更新。近影を公開し、その姿が話題となっている。出口は青と白のハートの絵文字を綴ったポストを投稿。さらに4枚の写真を添えて、白のキャミソールドレス姿を披露した。「同日、日やけ止めブランド『ビオレUV』が、ボーイズグループ『Stray Kids（ストレイキッズ）』を起用したグローバルキャンペーン『SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）』の開始を発表。