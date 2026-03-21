3月20日、バラエティ番組『黄金のワンスプーン！』（TBS系）が放送。メインMCとして出演中のアイドルグループSnow Manの宮舘涼太のある“変化”が今、反響を呼んでいる。この日、番組でシェフを務める宮舘は長野県の食材を使ったアイデア料理を披露。スタジオゲストには、歌手の及川光博、モデルの山田優、アイドルグループ『M!LK』から佐野勇斗、塩崎太智の豪華タレント陣を迎え、料理を振る舞った。そんな中、ファンは宮舘の