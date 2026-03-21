3月21日までに、アイドルグループ『Hey！Say！JUMP』のメンバー・山田涼介がファッション誌のSNSに登場し、話題となっている。山田の姿が掲載されたのは、イギリス発のファッション・カルチャー誌『Dazed ＆ Confused』の韓国版『DAZED KOREA（デイズドコリア）』のInstagramだ。山田は同誌の4月号に登場予定で、その撮影風景が公開された。「山田さんは、グループとしてではなく、個人として同誌に出演します。公開された動画