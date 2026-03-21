キュウソネコカミによる主催フェス＜極楽鼠浄土2026＞がインテックス大阪にて開催された。第2回目となる本フェスは、キュウソネコカミと関係値の深い[Alexndros] / 超能⼒戦⼠ドリアン / 04 Limited Sazabys / レキシ / ROTTEN GRAFFTYをゲストに迎えて行われ、トップの04 Limited Sazabysから最後のキュウソネコカミまで、仲間から受け継いだ思いを爆発させた熱いパフォーマンスとなった。また本公演の最後にキュウソ