◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が２試合連続「１番・左翼」でスタメン出場。初回無死、滝中の内角直球を完璧にとらえて右翼に特大の先頭打者本塁打を放った。打球速度１８５キロ右翼３階席に入る、飛距離１３２メートルの超特大の一発。パンチ力のある「恐怖の１番」として適性を示した。阿部監督は試合後、「あれがあるのでね、相手にプレッシャーかけられるんじゃな