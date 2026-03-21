◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節福岡２―２（ＰＫ１４―１３）Ｇ大阪（２１日・ベスト電器スタジアム）百年構想リーグ史上最長、１５人目までもつれたＰＫ戦の末にホームの福岡が勝ち点２をもぎとった。福岡の１５人目ＤＦ岡哲平が決めたのに対し、Ｇ大阪のＦＷジェバリが外し、計３０人目で決着がついた。ＰＫ戦のレギュレーションが適用されている今季の百年構想リーグでは２月２１日の琉球対滋賀の試合で１４人目