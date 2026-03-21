春にワードローブに追加したい、白系ボトムスにフォーカス！ 今回は、大人の装いに明るさと上品さをプラスしてくれるパンツを【ZARA（ザラ）】からピックアップします。大人の余裕を感じる軽やかな春コーデを楽しめそうだから、ぜひチェックしてみて。 大人の余裕を感じるワイドパンツ 【ZARA】「ダーツ入りワイドパンツ」\6,590（税込） 清潔感のあるオフホワイトカラーが春らしさ