Psycho le Cémuが2025年5月、結成25周年を記念して郷里・兵庫県姫路市で立ち上げた＜姫路シラサギROCK FES＞。昨年の成功を受け、桜が美しく城や街を彩っているであろう3月28日(土)と29日(日)の2日間、兵庫・アクリエひめじで、その第二回目が開催される。これを祝し、BARKSでDAY2の出演者による座談会が実現した。音楽性も世代も一括りにできない多種多様さで、それぞれに我が道を行く強烈な個性の持ち主であることだけを共